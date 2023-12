Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu trece prin momente grele, de Craciun, dat fiind ca și-a pierdut mama inainte de sarbatori. Mai mult, oficialii echipei pe care o pregatea, in Azerbaidjan, au decis sa-l concedieze chiar inainte de sarbatori. Citește și: Trei copii intre 5 si 10 ani, la spital dupa ce mama lor a intrat cu…

- Antrenorul roman a fost demis inaintea ultimei partide din acest an Sursa articolului: Presa din Azerbaidjan anunța ca Adrian Mutu a fost demis de Neftci Baku Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Adrian Mutu, 44 de ani, va avea un Craciun cum nu și-ar fi dorit niciodata, mama sa stingandu-se din viața in urma cu cateva zile. „Briliantul” a rememorat amintiri dragi din copilarie, cand juca fotbal prin casa și spargea vazele pentru flori ale celei care i-a dat viața Este vremea Craciunului! Oamenii…

- Mama fostului fotbalist, Adrian Mutu s a stins din viata la varsta de 71 de ani. Anuntul a fost facut pe Facebook de sora lui Adrian Mutu, Laura. "Drum lin catre ingeri, MAMA Iti multumesc pentru tot ce mi ai daruit Iubirea ta o voi purta in mine pana la sfarsitul zilelor. TE VOI IUBI MEREU, MAMA ldquo;…

- Rodica, mama lui Adi Mutu, a decedat in aceasta dimineața, iar trista veste a fost comunicata pe platformele de socializare de catre Laura, sora ”Briliantului”.Rodica, mama lui Adi Mutu, s-a stins din viața la 71 de ani dupa o lunga lupta cu cancerul. Anunțul decesului a fost facut de Laura, sora…

- Adrian Mutu (44 de ani) a explicat motivele pentru care Neftchi are un parcurs slab in actualul campionat. „Antrenorul roman și-a exprimat dezacordul cu politica de transferuri a clubului azer. A nominalizat o mare parte din cei 11 jucatori care nu au venit in intersezon la cererea lui”, scrie agenția…

- Tehnicianul formatiei UTA Arad, Mircea Rednic, nu crede ca Mircea Lucescu se va retrage din activitatea de antrenor, asa cum a lasat sa se inteleaga vineri seara.”Eu, care il cunosc foarte bine, nu cred. Eu cred doar ca sli-a incheiat angajamentul cu Dinamo Kiev. Poate si conjuctura din Ucrina,…

- Aflat pe locul 5 in prima liga din Azerbaidjan, Adrian Mutu (44 de ani), nu se afla in cel mai bun moment la Neftchi Baku. „Briliantul” a adunat 15 puncte in 11 meciuri și are mai mulți contestatari. Pentru a le raspunde, antrenorul a postat pe Instagram un citat din legendarul Johan Cruyff. ...