- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 155 alin. 1 Cod Penal, exceptie invocata de Adrian Mititelu in data de 20.05.2020 in dosarul in care a fost condamnat total nelegal la pedeapsa privativa de libertate de 3 ani pe care o executa in prezent,…

- Primarul Cristian Popescu Piedone contesta condamnarea cu inchisoare primita in dosarul Colectiv. Piedone primise din partea judecatorilor patru ani de inchisoare. Infracțiunea pentru care a fost gasit vinovat este cea de abuz in serviciu. Acum, avocatul lui Piedone a depus la Curtea de Apel Bucuresti…

- Condamnat l a jumatate fața de pedeapsa din prima instanța in dosarul Colectiv, fostul primar Cristian Popescu-Piedone a depus la Curtea de Apel Bucuresti o contestatie la executare impotriva condamnarii definitive de patru ani inchisoare, relateaza Agerpres. Este prima actiune in justitie la care apeleaza…

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, Elena Udrea acuza autoritațile romane de minciuna."Solicit respingerea predarii mele catre Romania. Va dați seama ce condiții ma așteapta acolo", a spus Elena Udrea, in fața instanței din Bulgaria. Instanța din Bulgaria a amanat pentru astazi decizia privind extradarea…

- Instanța din Bulgaria a amanat pentru astazi decizia privind extradarea in Romania a Elenei Udrea, condamnata definitiv de Inalta Curte de Casație și Justiție, in 7 aprilie, la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul "Gala Bute". Udrea se afla in arest in Bulgaria, dupa…

- Clujeanul Marius Balo, profesorul universitar roman condamnat la 8 ani de inchisoare in China, a fost eliberat. El se afla la Shanghai și așteapta sa revina in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins ca nefondate, contestatiile in anulare depuse de Elena Udrea si ceilalti inculpati din dosarul “Gala Bute”, fostul ministru al Turismului urmand sa execute condamnarea de 6 ani de inchisoare.Decizia instantei…

- Potrivit presei locale, lui Arsene i-au fost interzise dreptul de a candida și de a fi ales in funcții publice. Instanța a mai decis confiscarea a 80.000 euro și 150.000 lei, menținerea sechestrului asigurator pe mai multe bunuri, relateaza G4Media.ro.Decizia Curții de Apel Bacau vine dupa 4 ani de…