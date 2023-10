Stiri pe aceeasi tema

- Dan Badea și soția lui au trecut prin momente de groaza in Israel. Cei doi au auzit bombardamentele de dimineața și au incercat sa fuga pentru a ajunge cat mai repede la fiul lor. Cand au ajuns la aeroport au putut vedea disperarea oamenilor intr-un moment atat de critic, fiecare temandu-se pentru viața…

- Soția lui Sir Alex Ferguson, Lady Cathy Ferguson, a incetat din viața la varsta de 84 de ani. Cei doi erau casatoriți de aproape 60 de ani și au impreuna 3 copii și 12 nepoți Familia a confirmat vestea astazi printr-o postare in care au comunicat urmatoarele: „Suntem foarte intristați sa va dam vestea…

- Orianda Donca, soția lui Calin Donca, a vorbit in trecut despre cum a aratat viața sa inainte de a cladi impreuna cu partenerul ei de viața un imperiu. Cei doi sunt parinții a cinci copii și au afaceri care le aduc sume impresionante, acum insa sunt audiați de DNA intr-un dosar privind evaziunea fiscala,…

- Invitat in emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Cornel Palade a facut dezvaluiri din cariera lui, dar și din viața personala. Celebrul actor a vorbit chiar și despre episodul de infidelitate de acum cațiva ani de zile, cand s-a speculat ca și-a inșelat soția cu o tanara in varsta de 27 de ani.…

- Kanye West și „soția” sa, Bianca Censori, au fost banați pe viața de o companie de barci din Veneția dupa ce in online au aparut imagini indecente cu ei. Compania care le-a inchiriat barca, a dat o declarație pentru Daily Mail in care a confirmat ca celor doi le este interzisa folosirea ambarcațiunilor…

- Fostul boxer german Rene Weller a incetat din viata la varsta de 69 de ani, a anuntat, marti, sotia sa, citata de DPA, potrivit Agerpres.''Mana in mana si in bratele mele m-ai parasit in pace la 5:50 pm (18:50, ora Romaniei), azi, acasa'', a scris Maria Weller pe contul comun de Instagram. ''Multumesc…

- Ilie Nastase a implinit 77 de ani ieri, 19 iulie. Ioana Simion, soția lui, i-a facut doua surprize de proporții de ziua lui de naștere: o vacanța intr-un hotel de lux și un cadou. Daca in trecut obișnuia sa organizeze petreceri marețe, cu zeci și sute de invitați, Ilie Nastase și-a petrecut acum diferit…