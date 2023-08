Stiri pe aceeasi tema

- Șeful IPJ Constanța, Adrian Gluga, va fi demis din funcție in urma scandalului șoferului drogat de la 2 Mai, susțin surse judiciare citate de Antena3 CNN. Decizia vine la șase zile dupa accidentul mortal din 2 Mai. La ora 18.00 este anunțata o declarație de presa la MAI.Declarația șefului IPJ Constanța…

- Tatal lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, a fost filmat in timp ce gonea pe o șosea. Se vede cu ochiul liber ca iubește viteza, la fel ca și fiul sau. Filmarea il arata pe Pascu senior la volanul unei mașini, mergand atat de repede incat și […] The post VIDEO. Așa…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a intervenit marți, la Antena3 CNN, pentru a comenta scandalul șoferului drogat de la 2 Mai, atragand atenția ca utilizarea de substanța psihoactive este o problema tot mai importanta in societatea romaneasca.„Utilizarea de substanța psihoactive este o problema…

- Politistii din Mangalia nu au testat pentru droguri un șofer confuz, desi i-au gasit stupefiante in mașina. L-au lasat sa plece si dupa cateva ore a accidentat mortal doi tineri. Motivul: singurul drugtest era inchis in biroul unui agent plecat in concediu.

- Tanarul de 19 ani, care a intrat cu masina intr-un grup de pietoni pe DN 39, in apropierea localitatii Vama Veche, omorand doua persoane si ranind alte trei, a fost retinut, potrivit Agerpres.''La data de 19 august, politisti din cadrul Serviciului Rutier au retinut, pentru 24 de ore, un barbat,…

- Ceea ce ar fi trebuit sa fie o vacanța de weekend pentru 8 tineri, s-a transformat intr-o adevarata drama. Motivul acestei schimbari este șoferul drogat care a ucis doi tineri, din cei 8, in localitatea 2 Mai, din județul Constanța. Acesta ar putea primi o pedeapsa fara drept de apel, in urma accidentului.…

- O portiune din bulevardul Ferdinand din Constanta, din zona Garii CFR a fost inchisa astazi. Masura a fost luata pentru executarea unor lucrari de reabilitare. Mai multe utilaje au ajuns in zona pentru lucrari. Citeste si: Incepand de maineStrada Theodor Burada din Constanta va fi inchisa temporar pe…

- Lucian Heiuș, șeful ANAF, și-a anunțat azi demisia din funcție. Heiuș a fost numit in funcție in mai anul trecut, fiind susținut de PNL. Motivul demisiei ar fi ca potrivit rotativei, locul sau va fi ocupat de un om pus de PSD, iar Lucian Heiuș va merge pe alta functie. Redam mai jos comunicatul integral:…