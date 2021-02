Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va trebui sa gaseasca, pe termen scurt, o modalitate pentru proiecte in parteneriat public-privat privind constructia sau modernizarea spitalelor, avand in vedere ca acestea nu se pot realiza "peste noapte" din fonduri europene, a declarat, luni, premierul Florin Citu. "Nu poti sa modernizezi…

- Reprezentanții Asociației Daruiește Viața strang fonduri pentru construirea unui spital modular ATI, cu toate facilitațile necesare, chiar in curtea Spitalului Județean in care a avut loc incendiul de la secția pentru bolnavi Covid in stare grava, anunța Mediafax. Reprezentanții Asociației…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a prezentat un bilanț cu privire la stadiul implementarii Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 in Regiunea Vest, la finalul acestui an. Alocarea financiara gestionata de ADR Vest pentru POR 2014-2020 este de 643,65 milioane euro fonduri nerambursabile,…

- Deputatul PSD, Sebastian Radu, a fost de rapus de SARS-CoV-2 și a murit astazi. Decesul s-a produs intr-un spital din Germania. Parlamentarul avea 50 de ani si era tatal a doi baieti. Anunțul a fost f

- Deputatul PSD Sebastian Radu a decedat la 49 de ani, fiind primul parlamentar roman care moare din cauza COVID-19. Anunțul a fost facut de Marcel Ciolacu. „Am primit in aceasta dimineața una dintre cele mai dureroase vești. Bunul meu prieten și coleg Sebastian Radu a pierdut lupta cu acest virus perfid.…

- Coronavirusul loveste, in continuiare, si in politicieni. Deputatul PNL de Timis Ben-Oni Ardelean a fost infectat cu Covid-19, fiind internat in spital. Cu doar cateva zile inainte de alegeri, deputatul PNL Ben-Oni Ardelean, candidat pentru un nou mandat in Camera Deputatilor, s-a infectat cu coronavirus.…

- Dupa un prim mandat ca deputat al Romaniei, Adrian Todoran (PMP) vine in fața maramureșenilor cu o experiența mult mai mare, care il va ajuta și in urmatorii patru ani pentru a schimba viața cetațenilor. Cele peste 130 de proiecte legislative, dintre care 6 au devenit legi, reprezinta doar una dintre…

- Deputatul PNL, Florica Cherecheș, saluta adoptarea legii prin intermediul careia s-a modificat modul in care se repartizeaza impozitul pe venit catre administrațiile locale. Aceasta lege va aduce mai multe fonduri pentru investiții in educație, sanatate și infrastructura locala. Citește și:…