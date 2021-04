Adrian Ghenie este un pictor de milioane! Două tablouri ale sale ”adjudecate” cu 6 milioane euro Adrian Ghenie este un pictor de milioane! Doua lucrari plastice ale celui mai bine cotat artist plastic roman au fost vandute la o licitație cu peste 6 milioane euro. Tablourile -”Autoportret in 1945” și ”Excursia” au fost vandute de prestigioasa casa de licitații Sotherby’s, filiala din Hong Kong, cu un milion de euro, respectiv, 5,13 milioane de euro. Lucrarile, care se aflau in colecții particulare, au fost licitate cu sume mult mai mari decat prețul de pornire. In varsta de 43 ani, baimareanul care s-a stabilit in Berlin, deține și precedentul record pentru un pictor roman. In urma cu cinci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua lucrari realizate de artistul roman Adrian Ghenie – “Self-Portrait in 1945” si “The Trip” – au fost adjudecate la Sotheby’s Hong Kong, pentru suma totala de 6,20 de milioane de euro. “Self-Portrait in 1945” este un ulei pe panza semnat si datat 2015 si provine din Nicodim Gallery, Los Angeles.…

- Doua lucrari realizate de artistul roman Adrian Ghenie - "Self-Portrait in 1945" si "The Trip" - au fost adjudecate luni, la Sotheby's Hong Kong pentru suma totala de 6,20 de milioane de euro, potrivit site-ului casei de licitatie."Self-Portrait in 1945" este un ulei pe panza semnat si datat 2015 si…

- Lucrarile „Self-Portrait in 1945” si „The Trip” realizate de artistul roman Adrian Ghenie, 43 de ani, au fost adjudecate luni, 19 aprilie, la Sotheby’s Hong Kong, pentru suma totala de 6,20 de milioane de euro, potrivit site-ului casei de licitatie, relateaza News.ro. „Self-Portrait in 1945” este un…

- Unul dintre rarele tablouri semnate de Vincent van Gogh, “Scene de rue a Montmartre”, care se afla inca in posesia unui privat, a fost vandut joi la Paris pentru suma de 14 milioane de euro, informeaza News.ro. Acest lot a depasit estimarea stabilita intre 5 si 8 milioane de euro. Aceasta cumula trei…

- Emblematicul edificiu Grand Palais din Paris, construit pentru Expozitia Universala din 1900 si situat pe Champs-Elysees, isi va inchide portile timp de patru ani pentru restaurari, anunta EFE. Spatiul, faimos pentru acoperisul din sticla, folosit astazi pentru a gazdui expozitii, targuri…

- Primaria Timișoara a anunțat ca a semnat contractul de execuție pentru reabilitarea cinematografului Dacia. De obiectiv se va ocupa aceeași firma care realizeaza reparațiile pentru fațada cladirii municipalitații, dar și la celebra camera 30 din sediul de pe bulevardul CD Loga nr. 1. Lucrarile efectuate…

- A fost publicata prima parte a unei anchete inițiata de un grup de publicatii internationale, printre care si cotidianul Le Monde. Ancheta privește mica tara stapana a luxului, Luxemburg. Cunoscut drept Marele Ducat, Luxemburg a aparut de multe ori, in diverse topuri, drept un loc care ofera cele mai…

- City Break in Europa – care sunt cele mai populare destinații in 2021? O vacanta de tipul city break intr-un oras cunoscut, precum Paris, Barcelona, Londra, Florenta sau Istanbul, este ideala pentru a profita de zilele libere nationale si a petrece clipe placute alaturi de cei dragi. Daca dispui de…