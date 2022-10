Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale a Romaniei, a lansat un val de jigniri și acuzații pe Facebook la adresa unor internauți care au contestat modul in a acționat in cazul lucrarii de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode. Cioroianu i-a replicat cu un comentariu pe Facebook ziaristei Emilia Șercan, care a scris ca ”din septembrie 2016, tezele de doctorat sunt accesibile la Biblioteca Naționala exclusiv in format electronic” – cu referire la procedura bibliotecii care interzice copierea ori fotografierea tezelor de doctorat. Cioroianu, fost ministru de Externe și fost ambasador…