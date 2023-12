Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie 93,2% pe fondurile de coeziune din exercitiul financiar 2014-2020, in conditiile in care 22,445 miliarde euro au fost rambursate pana la acest moment, potrivit ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu. “Procesul nu s-a incheiat, Romania…

- Adrian Caciu, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca vineri depune Cererea de Plata 3 din noul PNRR al Romaniei, un plan a carei revizuire nu numai ca a fost aprobata de Consiliul UE, dar care inseamna si o restructurare a jaloanelor si tintelor, precum si o rescadentare a cererilor…

- Romania este un beneficiar net de fonduri europene, iar de la aderare si pana in prezent are un sold excedentar de 60 de miliarde de euro, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, informeaza AGERPRES . „Romania, din punctul…

- „Din perspectiva absorbtiei de fonduri europene, am facut si o serie de informari la nivelul Guvernului. La acest moment, Romania are rambursate 85% din fondurile alocate. La momentul cand discutam, la Comisia Europeana sunt spre decontare 2 miliarde euro, ce ar insemna echivalentul a 92% absorbtie,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat joi ca valabilitatea voucherelor de energie a fost prelungita pana la 31 martie 2024, in conditiile in care termenul initial era 31 decembrie 2023. „Incepem cu vestea buna pentru cei care sunt beneficiari de vouchere de energie:…

- ”Peste 18.800 de cereri de prefinantare/plata/rambursare cu o valoare de cca. 5 miliarde euro aferente programelor operationale 2014-2020 procesate de MIPE in ultimele 5 luni. Peste 2,2 miliarde euro rambursate de catre Comisia Europeana in aceasta perioada si alte 2 miliarde euro in curs de rambursare.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, la "Topul National al Firmelor Private din Romania", ca isi doreste ca pana la jumatatea anului 2024, toti banii disponibili sau alocati Romaniei pentru IMM-uri sa fie la dispozitia firmelor, informeaza Agerpres."Romania…