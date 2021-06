Stiri pe aceeasi tema

- Copilul nostru, stapanul nostru! Nu te poți pune cu dorința copilului, mai ales daca luam in considerare faptul ca perioada descoperirilor este doar copilaria. Vova Cohn a fost nevoit sa ii faca pe plac fiicei sale și a lasat-o sa calatoreasca in portbagaj. Iata cum l-au surprins paparazzi Spynews.ro…

- Victor Ponta este o prezența destul de discreta in inima orașului, insa și atunci cand acesta iși face apariția, nu ai cum sa nu il observi. O prezența distinsa, fostul premier nu doar ca a dat dovada ce tata grijuliu este el, dar a lasat de ințeles ca nu conteaza ce statut ai, cata vreme știi sa iți…

- Fie ca este in oraș la o terasa sau singur acasa, Gabi Popescu are același comportament. Fostul fotbalist se destinde atat de mult la o bere cu prietenii incat nu mai ține cont ca se afla intr-un loc public. Este evident ca nu cu bunele maniere a cucerit-o pe Crina Abrudan.

- Marius Șumudica este un adevarat star al fotbalului, dar de cand și-a incheiat cariera sportiva, a decis sa se reprofileze. Totuși, deși iși respecta cuvantul și face chiar și pe șoferul pentru apropiați, s-ar parea ca regulile de circulație nu prea ii sunt pe plac, astfel ca le ignora cum nu se poate…

- In martie anul acesta celebra Elena Udrea primea o lovitura din partea Justiției. Fostul politician era condamnat la 8 de inchisoare, alaturi de Ioana Basescu. Dar pana la acest moment, blonda a avut o cariera fulminanta in politica romaneasca, iar acum are o familie fericita. Numai ca, ocupata fiind…

- Codin Maticiuc are un suflet și o minte de artist, fiind nu de puține ori in centrul atenției grație creațiilor lui, dar și a implicprilor sale in diverse campanii caritabile. Din ppcate insa, memoria a cam incpeut sa il lase, sau paote din cauza gandurilor amestecate in capul lui, acesta nu și-a mai…

- Miron Cozma ii calca pe urme lui Jador și da moda in Piața Victoriei. Politicianul nu iese des in public, dar și cand o face se asigura ca atrage toate privirile, lucru care i-a reușit și acum. Cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe…

- Viorel Moldovan e mare și tare, insa chiar și el știe cand ceva deja nu mai este de gluma și solicita intervenție imediata. Antrenorul a fost surprins de paparazzi SpyNews.ro in timp ce ieșea grabit dintr-un centru comercial, ținand in mana o punga plina de medicamente.