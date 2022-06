Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anuntat miercuri ca dupa un an si jumatate Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 se inchide, insa activitatile acestuia sunt preluate de Ministerul Sanatatii. ‘Dupa un an si jumatate, CNCAV se…

- Un comunicat al Direcției de Sanatate Publica din Neamț, diseminat de Instituția Prefectului, anunța ca incepand cu data de 16 mai, nemțenii se poat vaccina cu doza a 4-a a vaccinului impotriva COVID 19. Noutatea este ca vaccinul se poate face la medicii de familie, la cerere. Radu Firastrau, șeful…

- Noua politica de imunizare impotriva COVID-19 Foto: facebook/Ro Vaccinare. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Secretarul de stat în Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, anunța ca pe data de 1 iulie va intra în vigoare noua politica de imunizare împotriva COVID-19,…

