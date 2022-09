In aceasta perioada a fost aprobata Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Municipiului Sacele de catre ADR Centru. Aceasta Strategie Integrata de Dezvoltare Durabila reprezinta un document extrem de important in vederea dezvoltarii municpiului, mai ales in vederea atragerilor finanțarilor europene prin Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027. „Elaborarea strategiei de dezvoltare locala reprezinta unul din pașii cei mai importanți care susțin procesele de dezvoltare locala. Aceste strategii clarifica pe termen mediu și lung care sunt direcțiile și domeniile spre care se orienteaza…