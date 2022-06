Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de 27 de milioane de euro va revoluționa asistența sociala. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) in parteneriat cu Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala și Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei implementeaza primul HUB de servicii electronice care integreaza…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, alaturi de colegii si licee din Iasi, realizeaza impreuna activitati educationale in cadrul proiectului „Regimul comunist in Romania intre document si memorie". Astfel, in perioada 2-4 mai, au avut loc…

- Consiliul Național al Elevilor organizeaza, in data de 3 iunie, Gala Elevului Reprezentant. Evenimentul, aflat la a V-a ediție, va avea loc in București cu scopul promovarii actorilor implicați in mod curent in ameliorarea sistemului educațional din Romania. Ediția 2022 a galei reunește toți finaliștii…

- Guvernul actual dovedeste din nou ca nu are niciun fel de viziune si competente privind coordonarea si implementarea PNRR. Proiectarea si operationalizarea cloud-ului guvernamental este o piatra de moara pentru guvernul incompetentilor, care ignora cu buna stiinta opinia marilor companii de IT. Autoritatile…

- Consiliul National al Audiovizualului anunta, joi, ca posturile ucrainene Espreso si Rada TV pot fi retransmise pe teritoriul Romaniei. Potrivit unui comunicat, CNA a analizat solicitarea primita din partea Consiliului National al Televiziunii si Radiodifuziunii din Ucraina, precum si pe cea a societatii…

- Romanii care vor sa sprijine populatia civila afectata de razboiul din Ucraina pot sa doneze online, prin Ghiseul.ro, fara a fi nevoie sa se autentifice in platforma, a anuntat Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, AGERPRES. ‘Incepand de astazi,…

- Premierul Ciuca anunța controale la companiile petroliere: Am cerut sancțiuni severe pentru cei care vor sa genereze instabilitate ANAF, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței au demarat controale la toate companiile petroliere din Romania, a anunțat premierul Nicolae Ciuca,…

