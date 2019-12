Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a fost desemnat „Primarul Anului”, la Gala Smart City Industry Awards 2019, pentru promovarea proiectelor de tip “smart city”. Cel mai important eveniment al industriei Smart City din Romania și-a desemnat aseara caștigatorii, in cadrul unei gale, care a avut loc…

- Giorgiana Radu Pana aici a fost, ne-a fost, eram tentata sa spun. Campania pentru alegerile prezidentiale a fost prilejul cu care ne-am simtit bagati in seama, chiar rasfatati. Atata dulceata n-a mai catifelat de mult timp glasul politicienilor in adresarea catre cetateni. De la alegerile precedente,…

- Ediția cu numarul 23 a Taberei Internaționale de Creație s-a desfașurat anul acesta in Sectorul XII Budapesta, Hegyvidek, iar tema propusa a fost „lume/vie” („elo/vilag”). Artiști din diferite colțuri ale lumii au avut ocazia sa vorbeasca aceeași limba, cea a artei, astfel ca au participat artiști deja…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca Romania are un Guvern “slab, vulnerabil, cu un program facut pe genunchi“, el adaugand ca depesederizarea anuntata de PNL va duce la concedieri masive in sistemul bugetar. In replica, seful liberalilor din municipiu, Marius Bodea, a afirmat ca, daca ar…

- "Noi am stabilit data pentru 1 noiembrie pentru ca speram sa avem toata documentatia gata, sa putem spune ca de maine incepem. Aceste convulsii politice care se reverbereaza negativ in spatiul administrativ ne-au adus in situatia de a va spune ca vom avea gata PUZ-ul pe Antiaeriana pana la sfarsitul…

- Dupa ce vortexul polar a adus temperaturi negative in Romania, specialiștii Severe Weather Europe anunța o noua schimbare dramatica de vreme in Europa de Est, inclusiv in țara noastra. Potrivit unei noi prognoze a specialiștilor Severe Weather, Romania și alte țari din Europa Centrala și de Est vor…

- Un succes democratic și foarte, foarte multe semne de intrebare. Cam despre asta vorbim cand ne amintim de votul in privinta motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Succesul este evident, și anume Guvernul Dancila a cazut, ceea ce doar un ignorant ar putea sa spuna ca nu era cu adevarat un…