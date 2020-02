Adolescentii care stau jos cea mai mare parte din zi se confrunta cu un risc mai mare de depresie pana ajung la varsta adulta, conform rezultatelor unui studiu realizat in Marea Britanie, citat marti de Press Association.



Cresterea numarului de tineri cu simptome de depresie si perioada din ce in ce mai mare petrecuta stand jos ar putea fi doua tendinte asociate, a descoperit o echipa de cercetatori de la University College London (UCL). Specialistii au observat ca tinerii care au efectuat activitati fizice usoare timp de o ora in plus in fiecare zi, cum ar fi mersul pe jos, au prezentat…