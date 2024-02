Un barbat care dadea meditații acasa a fost reținut și acuzat de agresiune sexula, dupa ce a atins in mod nepotrivit doua adolescente. Un barbatul, in varsta de 52 de ani, a fost retinut de politistii din Calarasi, dupa ce ar fi atins in scopuri sexuale doua tinere, de 14 si 17 ani, in timpul […] The post Adolescente agresate sexual la meditații. Un barbat de 52 de ani din Calarași a fost reținut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .