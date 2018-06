Adolescentă româncă, ucisă într-un parc din Germania O adolescenta romanca de 15 ani a fost injunghiata mortal intr-un parc din Germania. Un martor a povestit ca de ea s-au apropiat mai multi barbati și ca fata le-a refuzat avansurile. Era ora 12.30 cand Iuliana s-a asezat pe o banca din parcul central din Viersen, parcul cazinoului. Un martor a povestit ca de ea s-au apropiat mai multi barbati ce pareau oameni fara adapost. Apoi fata s-a ridicat sa plece, dar s-a auzit un strigat. Iuliana s-a prabusit pe iarba, plina de sange. Fusese injunghiata de mai multe ori, din apropiere. Un vagabond a fost gasit linga trupul ei, atunci cand au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

