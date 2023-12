Stiri pe aceeasi tema

- Mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pus in aplicare de polițiști, in Timiș. Oamenii legii au prins un cetațean roman de 36 de ani urmarit internațional pentru conducere pe drumurile publice fara permis de conducere.

- Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI de comun cu procurorii PCCOCS, oficiul „Nord”, anunța reținerea a trei barbați din Balți, dupa o captura de droguri de circa 400.000 lei. Acesta este costul estimat pe piața neagra a celor 0,5 kg de droguri de tip PVP (cristale albe sau roz, denumite „sare”,…

- In data de 10 octombrie a.c., in jurul orei 18.00, politistii din cadrul Poliției municipiului Buzau au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe o strada din municipiul Buzau, are loc un conflict intre mai multe persoane.

- Ofițerii Direcției „Nord” a INI, cei ai INSP și IP Drochia, sub conducerea procurorilor PCCOCS, Oficiul „Nord,” anunța o captura de plante de canepa de circa 1.500.000 lei cultivate in proximitatea satului Pelinia, Drochia. Acesta ar fi prețul pe piața neagra a celor circa 400 plante de canepa, care…

- Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Craiova a dispus, marti seara, arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a celor 8 barbati, implicati in scandalul cu violente din barul din Craiova. In urma scandalului cu violenta izbucnit intre mai multi tineri care se aflau sambata noaptea…

- Clujul interbelic a marcat, probabil, cea mai eleganta perioada a orașului, in pozele vremii fiind frecvent vazuți doamne si domni la patru ace, in zona centrala.Imaginea de mai jos a fost surprinsa la intersecția Bulevardului 21 Decembrie 1989 cu strada Regele Ferdinand. Barbați din imagine sunt imbracați…

- Sase barbati au fost retinuti, luni seara, de politisti, pentru 24 de ore, in urma scandalului care a avut loc, sambata dimineata, intr-un bar din Craiova, in care a fost implicat si un agent de la Penitenciarul de Maxima Siguranța din oraș, conform Agerpres.In urma scandalului violent izbucnit intre…

- Oamenii legii au fost luați prin surprindere de agresiunea tinerilor incarcerați și au chemat in ajutor alți polițiști, reușind in cele din urma sa ii imobilizeze pe cei doi agresori care intenționau sa evadeze.