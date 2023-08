Adolescenta care a ucis-o pe Alina, filmată în timp ce lăsa cadavrul în parc. VIDEO Loredana, fata care a ucis-o pe prietena ei cea mai buna, Alina, a fost filmata in momentul in care a abandonat trupul victimei intr-un parc din Mangalia. Filmarile sunt acum in dosarul procurorilor din Constanța. Imaginile de pe camerele de supraveghere montate in preajma și in interiorul parcului din Mangalia au fost primele probe ce i-au condus pe anchetatori la Loredana. Suspecta care, intre timp, a recunoscut crima și a fost arestata preventiv. Pe filmari apare și taxiul cu care tanara a mers pana in parcul in care a lasat trupul neinsuflețit al prietenei sale. Mai mult, in imagini a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

