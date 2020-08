Directorul Serviciilor Nationale de Informatii (DNI) ale SUA a aparat duminica decizia guvernului lui Donald Trump, criticata de democrati, de a nu mai trimite decat note scrise Congresului cu privire la starea campaniilor de ingerinta in viitoarele alegeri, informeaza AFP si dpa. In timp ce Rusia, China si Iran sunt acuzate de SUA ca incearca sa influenteze alegerile prezidentiale si legislative din 3 noiembrie, DNI a anuntat in ultimele zile parlamentarii din Congres ca nu vor mai fi sedinte de informatie in persoana cu privire la stadiul acestor amenintari. Acest format este apreciat de parlamentari…