Stiri pe aceeasi tema

Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare a decis ca lucrarea de doctorat a judecatorului Dorel Matei este plagiata și prin urmare ii va fi retras titlul de doctorm anunța Grupul de Investigații Politice (GIP):

Sorin Ovidiu Vintu vine cu un mesaj dur dupa ce Traian Basescu a ajuns in spital la aflarea veștii ca ICCJ l-a declarat definitiv colaborator al Securitații.

Elena Udrea e convinsa ca Traian Basescu nu a fost declarat definitiv ca fiind colaborator al Securitații la ordine politice venite de sus, ci ca a fost lucrat de, spune fostul ministru al Turismului, oameni mici, cu interese meschine, care au vrut sa loveasca in PMP.

Adriana Saftoiu, fost purtator de cuvant Administratia Prezidentiala, a declarat, marti, in direct la Romania TV, ca ar vrea sa fie reluate declaratiile pe proprie raspundere de necolaborare cu Securitatea, in contextul in care Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca fostul presedinte Traian…

Maria Basescu a oferit primele detalii despre starea de sanatate a lui Traian Basescu. Fostul presedinte este internat la o clinica din Bruxelles. Problemele de sanatate ar fi aparut dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis ca Traian Basescu a fost colaborator al Securitații.…

Fostul președinte Traian Basescu risca sa mearga la pușcarie pentru fals in declarații. O anunța un judecator și un avocat, dupa ce ICCJ a stabilit ca Basescu a fost colaborator al Securitații. Pentru a candida insa la preșdinție, fostul șef de stat a trebui sa declare in scris ca nu a colaborat…

Victor Ponta s-a dezlanțuit dupa ce judecatorii ICCJ au emis sentința definitiva prin care au decis ca Traian Basescu a fost colaborator al Securitații. Ponta spune ca toata țara știa ca Basescu a fost turnator, insa nu crede ca romanii se vor dezice de obiceiul de a vota contra unui candidat.…

Jurnalistul Victor Ciutacu a reacționat rapid dupa ce fostul președinte Traian Basescu a fost declarat ca fiind fost colaborator al Securitații de catre ICCJ.