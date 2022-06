Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta vara, Europa s-ar putea confrunta cu o lipsa de carburanti, din cauza tensiunilor de pe pietele petroliere. Cel care a facut anunțul, a fost chiar directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

- Prețurile la benzina și motorina au crescut in patru randuri in ultima saptamana, iar analiștii avertizeaza ca vor continua sa urce, mai ales dupa decizia Uniunii Europene de a renunța la mare parte din importurile de țiței din Rusia. Anunțul oficialilor europeni a tras in sus prețul petrolului pe bursele…

- Numai mașinile inmatriculate in Ungaria pot cumpara, incepand de vineri, combustibili la preturile plafonate de guvern, a anunțat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, in cadrul unei conferinte de presa la Budapesta, potrivit MTI. Ministrul a spus ca in Ungaria se poate alimenta…

- Procesul de redeschidere a minelor de magneziu si grafit ar putea incepe in 2023, cu anumite conditionari privind calitatea in ceea ce priveste minele de grafit, a anuntat, marti, ministrul Economiei, Florin Spataru.

- Comerciantii vor fi amendati cu 4% din cifra de afaceri daca se constata practici comerciale incorecte, a afirmat joi ministrul Economiei, Florin Spataru, precizand ca ordonanta care transpune in legislatia nationala Directiva (UE) 2019/2161 a fost deja adoptata de Guvern.

- Romania si-a indeplinit toate jaloanele din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pe care si le-a asumat impreuna cu Comisia Europeana, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Economiei, Florin Spataru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania a indeplinit toate obiectivele de etapa din PNRR Foto: ec.europa.eu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România si-a îndeplinit toate obiectivele de etapa din Planul National de Redresare si Rezilienta pe care si le-a asumat împreuna cu Comisia Europeana,…

- Criza carburanților și mai ales creșterea prețurilor acestora a adus panica printre romani, mai ales in ultima perioada. Recent, prețurile au mai scazut, insa raman in continuare foarte ridicate, in comparație cu anii precedenți. Virgil Popescu, ministrul Energie, a facut un nou anunț in legatura cu…