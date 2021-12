Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Asociatiei Presei Sportive din Romania (APSR) a stabilit topul celor mai buni 10 sportivi romani din 2021. Canotoarele Simona Radis si Ancuta Bodnar, campioane olimpice la Tokyo, au ocupat primul loc. Cei mai buni sportivi romani din 2021 (APSR) 1. Simona Radis si Ancuta Bodnar (canotaj) 2.…

- Cu un total de 20 de puncte, canotoarele romane Nicoleta Ancuta Bodnar si Simona Radis, campioane olimpice si europene la dublu vasle, au ocupat locul 10 in clasamentul celor mai bun sportivi ai anului 2021 din Balcani, traditionala ancheta realizata de agentia bulgara de stiri BTA. In top, mai figureaza…

- Argeșeanul Robert Glința, in top 10 cei mai buni sportivi in 2021. Consiliul Asociației Presei Sportive din Romania (APSR) a stabilit topul primilor 10 sportivi romani din 2021, an olimpic, care a influențat in mod evident ierarhia finala. Canotoarele Simona Radis si Ancuta Bodnar, campioane olimpice…

- Ana Maria Popescu și Marian Dragulescu, omagiați de clubul Steaua. Cei doi mari campioni și-au anunțat retragerea din activitate dupa o cariera ce le-a adus glorie și lor, țarii, dar și clubului Steaua, unde sunt legitimați. Din acest motiv, clubul militar a ținut sa ii sarbatoreasca pe cei doi in „Gala…

- La Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, a avut loc vineri, 17 decembrie, Gala Sportivilor Anului 2021 și ceremonia de retragere din activitate a marilor campioni Ana Maria Popescu și Marian Dragulescu. In cadrul ceremoniei, au fost premiați 28 dintre cei mai buni performeri ai Clubului Steaua…

- Zece romani, printre care campioanele olimpice la canotaj Nicoleta-Ancuta Bodnar si Simona Radis, au fost nominalizati in ancheta agentiei bulgare de stiri BTA pentru stabilirea celor mai buni sportivi ai anului 2021 in Balcani, potrivit Agerpres. Pe langa medaliatele cu aur de la Tokyo in proba…

- Sportivii romani Maria Ceplinschi si Marian Dragulescu au plecat spre Kitakyshu (Japonia) pentru a participa la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica (18-24 octombrie). Maria Ceplinschi va concura in premiera la un Campionat Mondial, insa pentru Marian Dragulescu (40 ani) este cea de-a zecea…

- Romania va fi reprezentata de Maria Ceplinschi și Marian Dragulescu la Campionatele Mondiale de gimnastica de la Kitakyushu, din Japonia, programate in perioada 18-24 octombrie. Larisa Iordache, Ioana Stanciulescu si Silviana Sfiringu nu au facut deplasarea din motive medicale. Daca Maria Ceplinschi…