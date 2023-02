Adio, Champions League: Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet 1-3

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, ora 19.00, la Tg. Mureș, in Champions League: Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet, meci de totul sau nimic! Astazi, de la ora 19.00, in Sala Sporturilor din Tg. Mureș, meciul Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet din grupa B a Champions League va fi unul “de totul sau nimic” pentru reprezentanta…

- Astazi, ora 21.00, un nou meci in Champions League | Vero Volley Milano – Volei Alba Blaj, test dificil pentru campioana Astazi, de la ora 21.00, in “Allianz Cloud” din Milano, se disputa partida dintre Velro Volley Milano și Volei Alba Blaj, meci contand pentru etapa a 4-a a Ligii Campionilor, prima…

- La primul joc dupa eșecul din Franța, cu Volero Le Cannet, in grupele Champions League, meci pierdut cu 2-3 dupa ce a condus cu 2-1, campioana Romaniei a repurtat o victorie de serviciu in Divizia A1, in deplasare cu FC Argeș Volei Pitești, scor 3-0 (25-18, 25-14, 25-14). O intalnire cu un invingator…

- FC Argeș Volei Pitești – Volei Alba Blaj 0-3, victorie de serviciu pentru campioana La primul joc dupa eșecul din Franța, cu Volero Le Cannet, in grupele Champions League, meci pierdut cu 2-3 dupa ce a condus cu 2-1, campioana Romaniei a repurtat o victorie de serviciu in Divizia A1, in deplasare cu…

- Volei Alba Blaj a revenit, dupa trei ani, cu un eșec dramatic in grupele Champions League, campioana Romaniei pierzand in deplasare cu Volero Le Cannet, scor 2-3 (23-25, 25-18, 25-23, 25-21, 21-25, 7-15), in meciul de debut din cadrul grupei B. O partida echilibrata, cu urcușuri și coborașuri pentru…

- FOTO: Volero Le Cannet – Volei Alba Blaj 3-2, in primul meci din Liga Campionilor | Eșec dramatic, la revenirea in competiția stelara Volei Alba Blaj a revenit dupa 3 ani cu un eșec dramatic in grupele Champions League, campioana Romaniei impunandu-se in deplasare cu Volero Le Cannet, scor 2-3 (23-25,…

- Astazi, ora 21.00, revenire in Champions League | Volero Le Cannet – Volei Alba Blaj, duel intre campioane Volei Alba Blaj revine doua 3 ani in grupele Champions League, campioana Romaniei avand meci astazi, la ora 21.00, in deplasare cu Volero Le Cannet, meciul de debut din cadrul grupei B. Intre timp,…

- Miercuri, in Franța, Volei Alba Blaj revine in Champions League, dupa 3 ani Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, revine in Champions League, cea mai importanta competiție de pe “Batranul continent”, miercuri, la ora 21.00, avand primul meci in cadrul grupei B, in deplasare, cu Volero Le Cannet, deținatoarea…