Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane care au participat la mitingul din 10 august s-au prezentat, luni, la Parchetul Militar, pentru a depune plangeri impotriva actiunilor jandarmilor, ei precizand ca, in acea seara, fortele de ordine s-au comportat intr-un mod abuziv deoarece au lovit protestatarii fara motiv.

- 19 persoane batute de jandarmi au facut plangere penala la Parchetul Militar, dupa violențele din Piața Victoriei. De asemenea, procurorii militari fac apel la participanții protestului de vineri seara, care au fost raniți sau care pot oferi in...

- Plangerile penale depuse la Secția 1 de Poliție de protestatarii raniți vineri in Piața Victoriei, dupa intervenția in forța a Jandarmeriei, au fost transmise la Parchetul Militar. De asemenea, Parchetul Militar a anunțat ca luni va incepe audierea persoanelor vatamate in incidentele de vineri, dar…

- Adi Cosman, viceprimarul PSD al Craiovei, sugereaza ca presedintele Iohannis s-ar face vinovat de incidentele din Piata Victoriei si de incendiul din clubul Colectiv. Potrivit edilului, presedintele vrea cu orice pret sa aiba "guvernul sau".Vezi si: Concluzie neasteptata a cercetatorilor:…

- Interventia in forta a Jandarmeriei la protestele din Piata Victoriei a fost justificata de provocarile huliganilor, iar reactia presedintelui Klaus Iohannis, care a vorbit despre interventia brutala a jandarmilor, a fost prematura, a declarat ministrul de Interne Carmen Dan. Ea a spus ca nu seful statului…

- Interventia in forta a Jandarmeriei la protestele din Piata Victoriei a fost justificata de provocarile huliganilor, iar reactia presedintelui Klaus Iohannis, care a vorbit despre interventia brutala a jandarmilor, a fost prematura, a declarat ministrul de Interne Carmen Dan.Ea a spus ca nu…

- Parchetul Militar a anuntat deschiderea unui dosar penal avand ca obiect interventia jandarmilor in Piata Victoriei. Procurorii s-au sesizat din oficiu pentru infracțiunea de purtare abuziva. The post Dosar penal deschis de procurorii militari, privind interventia jandarmilor in Piata Victoriei appeared…

- Procurorii militari s-au autosesizat dupa violentele de la protestul din Piata Victoriei si au deschis un dosar penal privind modul in care au intervenit jandarmii. Parchetul Militar va prelua si toate plangerile penale depuse la sectiile de politie, pe care le va reuni intr-un singur dosar.