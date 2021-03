Adina Alberts, cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor pentru postările legate de COVID-19 Medicul estetician Adina Alberts este cercetata disciplinar de Colegiu Medicilor in urma numeroaselor postari facute in mediul online. legate de COVID-19. In cea mai recenta posater facuta pe pagina sa de Facebook, Adina Alberts sfatuiește pacienții cu COVID-19 sa le ceara doctorilor un medicament neaprobat in tratamentul infecției cu SARS-CoV-2 (Ivermectina), susținand ca in momentul de fața, bolnavii sunt „tratati aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale”. „Dragii mei, sunteți internați in Spitale cu Covid, cereți medicilor sa va spuna schema de tratament pe care v-o administreaza.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

