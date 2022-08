Stiri pe aceeasi tema

- Din 22 august acțiunile de monitorizare a modului in care se respecta separarea la sursa a deșeurilor in Baia Mare vor fi facute de echipe mixte ADIGIDM-Poliția Locala. Se va incepe cu zona de case, unde, in ziua de colectare, se va verifica fiecare pubela care urmeaza a fi ridicata de operator. Se…

- ADIGIDM Maramureș cete confiscarea mijloacelor de transport din care se arunca gunoiul direct la container. Oficialii ADIGIDM spun ca acțiunea de igienizare și spalare a platformelor de precolectare din Baia Mare se apropie de final. „Pentru a avea un efect macar pe termen mediu este necesar ca fiecare…

- Acțiune de igenizare a punctelor de colectare Serviciul monitorizare al ADIGIDM urmarește in aceste zile și modul in care operatorul Drusal face igenizarea recipienților și a platformelor de colectare. Dupa mai multe adrese in care firma de salubritate a fost atenționata cu privire la lipsa prestarii…

- Romania are cea mai mare piscina naturala din Europa de Est, unde turiștii pot manca, se distra și relaxa. Zone și facilitați Romania are cea mai mare piscina naturala din Europa de Est, unde turiștii pot manca, se distra și relaxa. Zone și facilitați Un proiect inovator s-a concretizat in 2021 in Maramureș,…

- Specialiștii Agenției de Protecție a Mediului sunt cei care monitorizeaza zilnic calitatea aerului din Baia Mare. Tot ei ne spun și cand respiram cel mai curat aer in municipiul reședința de județ. Și anume atunci cand este vacanța și elevii nu merg la școala. Aerul este cel mai poluat in special in…

- Zeci de calatori sunt blocați la aceasta ora in halta CFR Satulung, asta dupa ce trenul Baia Mare – Cluj Napoca S-a defectat intre Felsig și Miresu Mare. Au fost afectate trenurile Baia Mare – Jibou, Baia Mare – Mangalia si Baia Mare – Bucuresti Nord. Cititorii noștri spun ca stau inteo caldura insuportabila…

- Duminica, 12 iunie, in intervalul orar 11.00-14.00, in contextul sarbatorii de Rusalii, polițiștii baimareni au acționat pe principalele artere ale municipiului și in zona locașurilor de cult, pe linia combaterii cerșetoriei. Astfel, polițiștii au aplicat 14 sancțiuni contravenționale conform Legii…

- Orașul Cavnic, titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier UP I Cavnic, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate…