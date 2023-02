Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana de imbracaminte sport a renuntat in octombrie la parteneriatul cu Ye, cunoscut anterior drept Kanye West, dupa ce acesta a facut o serie de comentarii antisemite. Compania a declarat joi seara ca evalueaza ce sa faca cu inventarul Yeezy, adaugand ca a luat deja in considerare ”impactul…

- Adidas a avertizat asupra impactului asupra profiturilor sale dupa ce a pus capat parteneriatului Yeezy cu rapperul și creatorul de moda Kanye West, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- OMV Petrom a anunțat rezultatele aferente anului 2022. Compania a avut o contribuție record la bugetul statului, de 20 de miliarde de lei, din care taxe și impozite in valoare de 19 miliarde lei și dividende in valoare de circa 1 miliard de lei. Astfel, se confirma și in acest an poziția de cel mai…

- Veniturile din vanzari au fost mai mari cu 136% fata de 2021, in suma de 61,34 miliarde lei, de la 26,01 miliarde lei in 2021. Numarul de angajati al grupului OMV Petrom a scazut cu 3%, la 7.742 salariati. In 2022, impozitele directe si contributiile specifice industriei au crescut de aproape 4 ori…

- OMV Petrom a raportat un profit net de 10,27 miliarde de lei, adica 2 miliarde de euro, pentru anul trecut. Compania petroliera a obținut in 2022 cel mai mare profit net din istorie, 2 miliarde de euro, de trei ori peste cel din 2021, și un venit record de 12,4 miliarde de euro, de 2,3 ori peste nivelul…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a realizat anul trecut investitii de 709 milioane de euro in 32 de operatiuni din Romania, ca parte a nivelului record de investitii in regiunile unde este prezenta institutia, de 13,1 miliarde de euro in 2022, informeaza BERD printr-un comunicat,…

- Consumul final de energie electrica a fost de 47,386 miliarde de kWh, in primele 11 luni din 2022, cu 6,8% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, in timp ce consumul final de energie electrica in economie a scazut cu 5,9%, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica…

- Grupul german Varta are probleme financiare și a anunțat ca amana construirea unei fabrici de baterii din Romania, investiție de un miliard de euro, scrie Economica.net.„Varta evalueaza constant oportunitațile de extindere a fabricilor noastre existente. In prezent, am oprit toate planurile pentru o…