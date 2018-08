Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur prezinta Cerbul de Aur in locul Madalinei Ghenea Editia speciala a festivalului Cerbul de Aur va debuta la Brasov pe 29 august. Initial se vehiculase informatia ca Madalina Ghenea va fi gazda evenimentului , alaturi de actorul italian Gabriel Garko. Cu 10 zile inaintea debutului festivalului,…

- Cerbul de Aur a ajuns in 2018 la cea de-a XVIII-a ediție, iar pe scena de la Brașov vor urca artiști de renume din industria muzicala romaneasca. La 50 de ani de la prima ediție, spectatorii din Piața Sfatului și telespectatorii televiziunii publice vor urmari vocile momentului din Romania pe scena…

- Cum aratau romancele care au castigat la Cerbul de Aur in urma cu 50 de ani Anul acesta va fi organizata o editie speciala a festivalului international de muzica Cerbul de Aur, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, dar si a aniversarii a 50 de ani de la prima editie a evenimentului. Debutul a avut loc…

- Andra, Delia si Carla's Dreams se numara printre cantaretii romani de top care vor sustine recitaluri la editia aniversara a festivalului international Cerbul de Aur, care va avea loc in perioada 29 august–2 septembrie in Piata Sfatului din Brasov. TVR, organizatorul evenimentului, a anuntat si ca 111…

- Televiziunea Romana a dezvaluit numele celor sapte membri ai juriului care vor alege concurentii de la Cerbul de Aur 2018, festival ce are loc in perioada 29 august-2 septembrie in Piata Sfatului din Brasov.

- Zeci de mestesugari reprezentand mai multe zone etnografice ale tarii au expus sambata, in Piata Sfatului, o gama variata de produse, in cadrul celei de a treia editii a Festivalului ''RomanIA Autentica''. Pe parcursul zilei de sambata, in Piata Sfatului s-au desfasurat…

- Cerbul de Aur revine! Celebrul festival internațional care a umplut, ani la rand, pana la refuz Piata Sfatului din Brașov se organizeaza din nou, dupa 9 ani de absența. Cine dorește poate sa se inscrie deja, pana pe 11 iulie, pe site-ul oficial al evenimentului.

- Editia din acest an a Festivalului de muzica si arte "Vibrate!Festival", care incearca sa prezinte muzica clasica dincolo de cadrele conventionale si sa o aduca mai aproape de oameni in locatii surprinzatoare, de la spatii in aer liber, biserici, cafenele la terenuri de tenis, este dedicata Centenarului…