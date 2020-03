Stiri pe aceeasi tema

- Iata ca povestea de dragoste dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi se apropie de final, mai ales ca acum cateva zile cei doi și-au aruncat vorbe dure, iar mama Biancai, Madi Dragoș, a ales sa sune chiar la numarul de urgența, fiind nemulțumita de comportamentul pe care ginerele ei l-a avut la adresa…

- La 7 luni de cand au semnat actele de casatorie in fața Ofițerului de Stare Civila, Bianca Dragușanu și Alex Bodi au semnat actele de divorț. Deși s-a vrut a fi un divorț amiabil, de comun acord, se pare ca barbatul a devenit recalcitrant in momentul in care a vazut ca Bianca nu vrea sa se razgandeasca.…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat astazi la notar, iar vedeta a facut primele declarații dupa ce a semnat actele. Evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Cei doi s-au certat, iar la un moment dat, vedeta i-a aruncat telefonul pe geam, fostului ei soț. Bianca și Alex Bodi au facut primele…

- Un document bomba a ajuns in posesia Spynews.ro, iar protagoniști sunt Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Cei doi, care s-au tot desparțit și impacat de-a lungul timpului, urmeaza sa ajunga la tribunal, pentru a divorța.

- Alex Bodi, soțul Biancai Dragușanu are doua fetițe pe carele iubește foarte mult. Afaceristul a fost surprins alaturi de vedeta și defetița acesteia, Sofia, in aeroport.Imaginile surprinse au aratat modul in care Alex Bodi se comporta cu fetița Biancai Dragușanu. Alex Bodi iubește copii și iși mai…

- Dupa atatea certuri și impacari, Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au mai dat o șansa și au decis sa nu mai divorțeze, așa cum au anunțat in urma cu aproape o luna. Vedeta a avut parte de o surpriza de proporții din partea soțului ei, chiar in ziua de Craciun. Alex Bodi și-a surprins soția de sarbatori…

- Bianca Dragusanu are succes si in strainatate. Recent, s-a aflat ca imaginea ei este folosita de un site de escorte din Olanda. In unele fotografii afișate pe platforma, fosta prezentatoare de la Kanal D apare in ipostaze decente, iar prezentarea ei troneaza pe prima pagina a site-ului dedicat celor…

- Bianca Dragușanu și fosta soție a lui Alex Bodi se ințeleg foarte bine și chiar sunt prietene. Cele doua femei petrec mult timp impreuna. Cu doar o saptamana au petrecut pana in zori de zi la ziua de naștere a lui Alex Bodi, iar acum cu toții sunt impreuna intr-un oraș din țara, unde petrec clipe…