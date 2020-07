Stiri pe aceeasi tema

- Politistii suceveni i-au retinut pentru 24 de ore pe cei doi indivizi care l-au atacat pe cel mai cunoscut activist de mediu din Suceava. Agresorii au lovit masina activistului cu o scandura, i-au spart luneta si un geam lateral. Tiberiu Bosutar a povestit pentru „Adevarul” ce anume a stat in spatele…

- Cluj-Napoca este orasul numarul 1 in Romania in ceea ce priveste aspecte precum calitatea vietii, nivelul salariilor, economie, educatie sau speranta de viata. Produsul Intern Brut per locuitor este peste media UE. Doi economisti clujeni au analizat pentru „Adevarul” si „partea goala a paharului”.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța un weekend cu canicula, cu maxime de 40 grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin pe aproape intreg teritoriul, iar ploile de scurta durata vor fi intalnite doar...

- Medicul primar specialit in boli infectioase si tropicale Emanoil Ceausu a declarat pentru Adevarul ca, avand in vedere reticenta populatiei la respectarea regulilor de distantare si igiena, autoritatile ar trebui sa ia masuri care sa impuna aceste conditii. Pana azi (vineri), Romania inregistreaza…

- ANM a emis sambata mai multe avertizari de vreme rea, intre care un Cod portocaliu de ploi si vijelii in 23 de judete pana duminica la ora 4.00. De duminica pana marti, se anunta atat ploi torentiale, vijelii si grindina, cat si canicula in sud-est. Sambata intre orele 12:00 – 19:00, in cea mai mare…

- Legea privind protectia animalelor destinate exportului in tari terte, adoptata recent in Camera Deputatilor, starneste indignare fix din partea asociatiilor de protectie a necuvantatoarelor. Organizatia...

- Meteorologii au emis pentru astazi cod galben de canicula! La Briceni, Soroca si Balti vor fi 30 de grade. La Orhei se vor inregistra 31 de grade, iar la Tiraspol 32. La Leova, Comrat si Cahul termometrele vor arata 33 de grade.

- O liniuta in plus in termometru din cauza emotiei si examenele nationale din aceasta vara ar putea fi ratate de unii elevi. Atat Avocatul Poporului, cat si elevii si parintii atrag atentia ca regulile sanitare anuntate de autoritati referitoare la conditiile sanitare de desfasurare a testarilor nu sunt…