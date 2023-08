Stiri pe aceeasi tema

- In 1992, Richard Nixon a evaluat viitorul Rusiei intr-un interviu remarcabil de profetic. „Rusia se afla la o rascruce de drumuri”, a spus fostul președinte american, scrie intr-un editorial din The Spectator Mark Hollingsworth, autorul carții „Londongrad - From Russia with Cash”.

- Christopher Steele, care a condus biroul MI6 ce se ocupa de Rusia intre 2006 și 2009, spune ca Occidentul trebuie sa „se pregateasca pentru sfarșitul erei Putin”.Dupa doua decenii la putere, controlul, candva incontestabil, al lui Putin asupra Rusiei pare sa fie incheiat in urma rebeliunii mercenarilor…

- In urma refuzului Kremlinului de a reinnoi acordul care permitea navelor sa transporte cereale prin Marea Neagra, Rusia a inceput sa vizeze rutele alternative cheie de export ale Ucrainei de-a lungul fluviului Dunarea.

- Marile corporații internaționale care au ramas in Rusia dupa invadarea Ucrainei - printre care se numara companii precum Philip Morris și Danone - au realizat anul trecut venituri de sute de miliarde de dolari in aceasta țara, potrivit unui nou raport, scrie luni, 4 iulie, Politico.Dupa invazia pe scara…

- „Sanctiunile noastre au deja un impact puternic asupra economiei rusesti si asupra capacitatii Kremlinului de a-si finanta agresiunea. Pachetul cu masuri adoptat azi sporeste presiunea noastra asupra Rusiei si asupra masinii de razboi a lui Putin. Prin combaterea eludarii sanctiunilor, vom maximiza…

- Un tribunal rus a decis luni desfasurarea cu usile inchise a unui nou proces in care este inculpat opozantul incarcerat Alexei Navalnii, care a anuntat in aceeasi zi ca lanseaza o „campanie electorala" pentru a-i convinge pe cetatenii rusi sa se ridice impotriva razboiului din Ucraina si impotriva presedintelui…

- Principalul critic al Kremlinului, politicianul incarcerat Alexei Navalnii, a anunțat luni, 19 aprilie, inceperea unei "campanii electorale" pentru a-i convinge pe cetatenii rusi sa se ridice impotriva razboiului din Ucraina si impotriva presedintelui Vladimir Putin, informeaza CNN și Reuters. Anunțul…

- Razboiul pe care Rusia l-a pornit impotriva Ucrainei a devenit, de mai multe luni, realitatea de zi cu zi și a regiunii de granița Belgorod, care se confrunta nu doar cu atacuri din partea armatei ucrainene, dar și cu o insurgența anti-Kremlin. Lovit aproape fara oprire de mai multe saptamani, orașul…