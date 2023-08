Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai gandit vreodata ca daca bei ceai la plic iți poți face mai mult rau decat bine? Iata de ce. Specialiștii trag un semnal de alarma. Cu ce probleme de sanatate te poți confrunta daca il consumi des. Tot ce trebuie sa știi.

- Diana Dumitrescu se confrunta cu probleme de sanatate, acesta fiind și motivul pentru care vedeta din showbiz-ul de la noi a acumulat și kilograme in plus. Nu cu foarte mult timp in urma, aceasta a vorbit despre situația cu care se confrunta, iar cel mai mult o frustreaza faptul ca nu mai poate purta…

- BRomania a trecut prin clipe de panica in timpul filmarilor pentru Miami Bici 2. De ce a crezut actorul ca se confrunta cu probleme de sanatate. Ce a pațit. Ce a marturisit, intr-un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show.

- Jador și-a speriat fanii dupa ce s-a afișat pe patul de spital, spunand ca se retrage din muzica. Artistul este sprijinit de iubita, Alexandra Dobbia, care a postat o imagine alaturi de manelist, dar și un scurt mesaj de incurajare.

- Flora Nastase, prima apariție dupa ce a fost internata in spital! ”Regina Blanurilor” a fost prezenta la cel mai mare eveniment monden al momentului! Dupa aproximativ jumatate de an in care a stat mai mult prin spitale, in prezent, vedeta este optimista și spune ca viața merge mai departe și se bucura…

- Ticy trece prin clipe grele in aceasta perioada, de cand soția lui s-a imbolnavit. Cantarețul a facut noi declarații la Antena Stars despre cum se simte Diana, dupa ce au fost pe la mai mulți medici. Daca fanii așteptau vești bune, lucrurile nu stau așa cum și-ar fi dorit.

- Astazi, Claudia Patrașcanu le-a marturisit fanilor ca trece printr-o perioada mai complicata, dupa ce a ajuns de urgența la spital, impreuna cu unul dintre copii. Cu toate ca internauții așteptau vești bune, se pare ca și artista se confrunta cu probleme de sanatate.

- Vladuța Lupau se confrunta cu probleme de sanatate, dupa ce a avut mai multe filmari și evenimente. Se pare ca vremea capricioasa i-a creat probleme, astfel ca artista are simptome de raceala.