Adele a petrecut a patra săptămână consecutivă pe primul loc în Billboard 200 Cantareata Adele a petrecut cu albumul „30” a patra saptamana consecutiv pe primul loc in Billboard 200. „30” a fost vandut in 183.000 de unitati in Statele Unite, in saptamana incheiata pe 16 decembrie, potrivit MRC Data. Este primul album cu patru saptamani consecutiv pe primul loc din ultimele noua luni. Cel mai recent, „Dangerous: The Double Album” al lui Morgan Wallen a petrecut cel putin patru saptamani in fruntea topului american. In total, discul s-a clasat pe aceasta pozitie timp de zece saptamani, intre 23 ianuarie si 27 martie 2021. Cel mai recent album al unei cantarete care a obtinut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata engleza Adele s-a mentinut in fruntea Billboard 200, pentru a treia sapamana consecutiv, cu albumul „30”, arata News.ro. Discul a fost vandut in 193.000 de unitati in SUA in saptamana incheiata pe 9 decembrie, potrivit MRC Data, in scadere cu 33% fata de saptamana anterioara.…

- Albumul „30” al cantaretei engleze Adele a petrecut a doua saptamana, consecutiv, pe primul loc in topul american Billboard 200. In saptamana incheiata pe 2 decembrie, albumul a fost vandut in 288.000 de unitati, potrivit MRC Data, cu 66% in scadere fata de saptamana de debut. Totusi, „30” a inregistrat…

- Albumul „30” al cantaretei engleze Adele a petrecut a doua saptamana, consecutiv, pe primul loc in topul american Billboard 200, relateaza News.ro. In saptamana incheiata pe 2 decembrie, albumul a fost vandut in 288.000 de unitati, potrivit MRC Data, cu 66% in scadere fata de saptamana de…

- Cantareata pop Taylor Swift a stabilit intr-o zi doua recorduri pe Spotify cu noua versiune a albumului „Red”, conform news.ro. Reprezentantii serviciului de streaming au spus ca Swift a stabilit doua recorduri vineri, cand a aparut „Red (Taylor’s Version)” - cel mai accesat album al unei…

- Albumul „Certified Lover Boy” al cantaretului Drake s-a clasat pentru a cincea saptamana neconsecutiv in fruntea Billboard 200, in timp ce Lana Del Rey a inregistrat a opta prezenta in top 10, iar Elton John, a 21-a, potrivit news.ro. „Certified Lover Boy” a fost vandut in SUA, in saptamana…

- Albumul „Certified Lover Boy” al cantaretului canadian Drake conduce clasamentul Billboard 200 pentru a patra saptamana neconsecutiv. In saptamana incheiata pe 14 octombrie, albumul a fost vandut in SUA in 94.000 de unitati si a urcat un loc in lista, potrivit MRC Data. „Certified Lover Boy” a petrecut…

- Albumul „Certified Lover Boy” al cantaretului Drake s-a mentinut in fruntea clasamentului american al albumelor, Billboard 200. Metallica a revenit in top 10 dupa aproximativ trei decenii. Noul disc al lui Drake a fost vandut in SUA, in a doua saptamana de la aparitie, in 236.000 de unitati, potrivit…

- „Certified Lover Boy” al cantaretului canadian Drake s-a clasat, pentru a treia saptamana consecutiv, pe primul loc in topul american al albumelor Billboard 200, informeaza News.ro. Albumul a fost vandut in SUA in 171.000 de unitati, in saptamana incheiata pe 23 septembrie, potrivit MRC Data,…