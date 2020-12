Adaptare pe timp de pandemie: program gastronomic online, la Timișoara Timp de 5 saptamani, programul de gastronomie sustenabila La PAS a reușit sa faca legatura intre producatorii locali și consumatori prin degustari online, promovarea bucatariei tradiționale ca parte a patrimoniului imaterial, dezbateri online și prezentarea mai multor producatorilor locali. De asemenea, pentru a atrage atenția asupra consumului responsabil de apa, trei fantani publice din Timișoara au fost transformate de artiști. Programul La PAS este organizat de Asociația CRIES și face parte din programul Timișoara Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul se afla la a doua ediție, insa din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

