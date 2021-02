Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, 10 februarie, ora 21.14, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe strada Someșului din municipiu, o femeie a fost agresata fizic. La fața locului polițiștii au identificat victima ca fiind o femeie de 37 de ani și soțul acesteia un barbat…

- Un barbat este cautat de polițiști dupa ce, luni, a intrat in sediul unei banci din Sectorul 5 al Capitalei si a amenintat cu pistolul casierul unei banci, caruia i-a cerut toti banii pe care ii avea la birou. Angajatul nu s-a conformat cerințelor, iar individul a parasit sediul instituției.Individul…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “violența in familie”. In fapt, la data de 04 februarie 2021, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie din localitatea Recea, județul Brașov, cu privire la…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ,,violența in familie”. In fapt, la data de 03 ianuarie 2021, in jurul orei 12.00, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie din localitatea Sinca, judetul…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “violența in familie” și ”amenințarea”. In fapt, la data de 18 noiembrie 2020, in jurul orei 15.55, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie din municipiul Brașov,…