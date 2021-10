Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ofițer superior de informații saudit a afirmat ca prințul moștenitor Mohammed bin Salman este un „psihopat fara pic de empatie”, care s-a laudat candva ca ar putea sa-l ucida pe conducatorul regatului de la acea vreme, regele Abdullah, și sa-l inlocuiasca cu propriul sau tata.

- Saad Aljabri (62 de ani), maestru spion și fost oficial important in serviciile de informații saudite, il arata cu degetul pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (36), mai nou patron din umbra la Newcastle, pentru mai multe infracțiuni. Saad Aljabri se afla in exil din 2017, iar…

- Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite a devenit proprietarul clubului Newcastle, platind 415 milioane de dolari. E cel mai bogat patron din fotbal, dar și cel mai controversat. In umbra sta Mohammed bin Salman, prințul moștenitor saudit, acuzat de incalcarea grava a drepturilor omului: rapiri,…

- Hatice Cengiz, vaduva lui Jamal Khashoggi, jurnalistul saudit asasinat in 2018 in consulatul tarii lui de la Istanbul, a pus sub semnul intrebarii angajamentul luat de presedintele american Joe Biden de a trage la raspundere regatul Arabiei Saudite, la trei ani de la crima care a cutremurat lumea.…

- Acest contract – care ar putea atinge 500 de milioane de dolari – este menit sa asigure mentenanta flotei saudite de elicoptere americane – elicoptere de atac de tip Apache si Black Hawk – si a unei viitoare flote de elicoptere de transport de tip Chinook, a precizat intr-un comunicat diplomatia americana.…

