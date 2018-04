Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura in plin pentru procurorii DNA. Desi a spus de fiecare data ca vrea sa vina in Romania, sa se apere in dosarul gala Bute, Elena Udrea nu se mai poate intoarce in Romania. Dupa ce a obtinut statutul de refugiat politic, fosta blonda de la Cotroceni este blocata in Costa Rica.Citește…

- ICCJ a constatat, vineri, in dosarul "Gala Bute", ca Elena Udrea nu a primit statut de refugiat politic in Costa Rica intrucat din inscrisurile prezentate de avocati reiese ca a depus doar o solicitare in acest sens. Judecatorii au respins si cererea ca fostul ministru sa fie audiat la distanta.

- Avocatul a explicat ca a primit vineri dimineata mai multe documente de la Elena Udrea, care atesta faptul ca ea si-a stabilit resedinta in Costa Rica si a primit statutul de refugiat politic pe data de 21 martie. El a inmanat judecatorilor respectivele documente, printre care si un memoriu, in care…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a afirmat vineri, pentru MEDIAFAX, in legatura cu faptul ca Elena Udrea ar avea statutul de refugiat politic in Costa Rica, ca ea trebuia sa aiba curajul sa stea in Romania sa lupte si sa vorbeasca despre presupusele ilegalitati ale judecatorilor si procurorilor.

- Fostul ministru Elena Udrea are statutul de refugiat politic in Costa Rica. Informația a fost facuta publica chiar de catre avocatul acesteia in instanța, unde a avut loc ultimul termen in dosarul Gala Bute. UPDATE 12:50 Procurorul DNA: Din documente nu rezulta calitatea de refugiat Potrivit procurorului…

- Un procuror de la DNA a declarat vineri la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca, din documentele depuse in instanta de avocatul Elenei Udrea, nu rezulta ca aceasta a primit statutul de refugiat politic in Costa Rica.

- Interviul realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita a facut-o si pe Elena Udrea sa iasa la rampa. Fosta blonda de la Cotroceni a vorbit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu despre relatia pe care a aveau George Maior si Florian Coldea,primi doi oameni din SRI cu fostul presedinte,…