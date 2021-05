Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu verifica daca s-a respectat Ordinul ministrului Mediului, de care s-a folosit prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein cand a fundamentat impușcarea ursului brun Arthur intr-o arie naturala protejata din județul Covasna. „Vanatoarea de urs e ilegala fara derogare, insa…

- Asociațiile Agent Green și VGT (Austria) acuza un prinț din Austria ca a ucis cel mai mare urs din Romania, pretextand ca elimina o ursoaica din Covasna, care face stricaciuni in gospodariile localnicilor.Prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein ar fi venit in Romania in luna martie, și,…

