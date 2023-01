Acuzaţii: banii pentru Filarmonică, daţi pe drumuri. Administraţia Iaşului a ajuns din nou cu mâna întinsă spre Guvern Fostul presedinte al CJ sustine ca banii lasati in cont pentru restaurare au fost bagati in drumuri, iar actualul presedinte al CJ afirma ca banii destinati refacerii cladirilor Filarmonicii trebuie cautati la spitalul mobil. Ce sursa de finantare va fi, PNRR sau fonduri europene? „Cand am plecat de la Consiliul Judetean (dupa alegerile locale din 2020, n.r.), era licitatie de proiectare si executie, precum si 8 milioane lasati euro in cont pentru Filarmonica. Presedintele Costel Alexe a intrerupt licitatia, a anulat-o si, in loc sa foloseasca banii pentru Filarmonica, i-a luat si a facut doua… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Proiectul de reabilitare a cladirii Filarmonicii Moldova din Iași nu a fost dus la indeplinire, banii fiind redirecționați catre asfaltarile de drumuri din județ, odata cu schimbarea conducerii Consiliului Județean, a precizat, astazi, Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu. Lucian Romașcanu: Filarmonica,…

