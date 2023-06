Acum trebuie să facem grevă și noi, fraierii! 1. Tefeloazele au scos o petiție legata de impozitarea Bisericii. Foarte bine. Cu condiția ca instituțiile de forța sa navaleasca și peste multinaționale, și peste salamandrele oengiste de dupa Colectiv și, mai ales, peste firmele austriece! Hai, puțin curaj, ca Austria nu face parte din NATO, iar in Uniunea Europeana e la mișto, fiindca […] The post Acum trebuie sa facem greva și noi, fraierii! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Summit-ul din 1 iunie a demonstrat ca aderarea Moldovei la UE este tot mai aproape și aduce oamenilor beneficii concrete. Vocea noastra conteaza la luarea deciziilor importante, și calea aleasa de noi, calea europeana, se bucura de sprijinul țarilor din Uniunea Europeana”, a declarat președinta Maia…

- Intr-o atmosfera plina de generalitați și opinii aproximative despre educație, mi-am propus sa nu intervin. Mulți imi cer insa o declarație privind greva actuala din invațamant. O fac in trei observații. Prima este aceea ca se ințelege greu ca organizarea invațamantului și politica educației sunt altceva…

- Federatia Solidaritatea Sanitara anunta luni ca a parcurs pasii legali, deschizand conflictul colectiv de munca si ca a demarat culegerea semnaturilor pentru greva, nivelul de referinta fiind ca minim jumatate din sector sa semneze pentru participarea la greva.”Pentru corecta informare a publicului…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații, se arata increzator ca ultimele negocieri cu sindicaliștii de la SANITAS vor avea succes și ca angajații din sistem nu o vor lua pe urmele colegilor din Educație. Potrivit ultimelor discuții, se pune problema deblocarii angajarilor…

- Țari precum Franța și Austria vor sa restricționeze zborurile interne pe rutele pentru care exista alternative feroviare. Spania și Germania au plusat cu o scadere considerabila a prețului pentru biletele de tren, posibila prin acordarea unor subvenții guvernamentale.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca transmite profesorilor rugamintea de a renunța la protest, pretextand apelul facut de Consiliul Național al Elevilor (CNE). Organizația elevilor a trimis o scrisoare in care și-a exprimat ingrijorarea pentru mersul lucrurilor in invațamant și ceruse „urgentarea demersurilor…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca urmeaza in cel mai scurt timp sa adopte o ordonanța de urgența care va rezolva problema salarizarii personalului auxiliar și nedidactic și va introduce bonusuri pentru profesorii debutanți, potrivit unor declarații facute luni la guvern.In schimb, solicitarea…

- Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) al Ungariei, Portugaliei si Romaniei si Letoniei s-a situat in toate cele trei tari la 77% din media Uniunii Europene in anul 2022, arata datele preliminare publicate ieri de Eurostat. In ceea ce priveste…