Accident cu un autoturism şi un motociclu! Un tânăr de 24 de ani a ajuns la spital

Conducătorul motociclului a fost transportat la o unitate medicală The post Accident cu un autoturism şi un motociclu! Un tânăr de 24 de ani a ajuns la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident cu un… [citeste mai departe]