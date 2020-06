Stiri pe aceeasi tema

- Un autotren care transporta material lemnos a fost cuprins de flacari in aceasta dupa-amiaza, in zona localitații carașene Glimboca. Detașamentul de Pompieri Caransebeș a intervenit cu doua echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Conform ISU Caraș-Severin, incendiul a…

- Un incendiu a izbucnit, in cursul nopții trecute, la un adapost de animale din Fizeșu Gherlii."Pe cursul nopții ce a trecut, pompierii dejeni au intervenit pentru a stinge un incendiu la un adapost de animale din localitatea Fizeșul Gherlii", informeaza ISU Cluj.Doua autospeciale pentru stins incendii…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, printr-un apel la 112, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce un autotren cu remorca a fost cuprins de flacari pe DN 69, intre localitațile aradene Șagu și Vinga. „Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu doua autospeciale de stingere, șase subofițeri,…

- Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Campulung a intervenit aseara in municipiul Campulung, la un barbat in varsta de 39 de ani, gasit cu politraumatisme in urma caderii de la etajul al treilea al unui bloc. Acesta a fost preluat de catre echipajul SMURD pentru…

- INCONȘTIENTI…Un cal a murit carbonizat, in urma unui incendiu izbucnit la un adapost de animale din satul Vovriești, comuna Bacești. La sosirea echipajelor de pompieri, construcția din lemn ardea cu flacara violenta, existand posibilitatea propagarii la vecinatați. Alarma a fost data la primele ore…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la un adapost de animale din comuna Rosiesti, pompierii anuntand ca in urma evenimentului au murit mai multe animale si au ars aproximativ trei tone de furaje. La fata locului a intervenit un echipaj din cadrul Detasamentul de pompieri Vaslui cu o autospeciala de stingere…

- Un adapost de animale a fost distrus de flacari, pe 1 aprilie, in comuna Rediu. “In data de 01 aprilie, in jurul orei 17.06, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la un adapost pentru animale in localitatea Bețești din comuna Rediu. Incendiul…

- Pompierii doljeni intervin la acesta ora pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un garaj amplasat pe Calea Brezei din Craiova. Potrivit reprezenzantilor ISU Dolj, Detasamentul 1 Pompieri Craiova intervine cu doua autospeciale.