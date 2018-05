Sandra Bullock a dezvaluit, recent, ca a fost harțuita sexual la varsta de 16 ani. Vedeta de 53 de ani care va aparea pe coperta din iunie a revistei InStyle, a deschis mai multe subiecte delicate, precum mișcarea Time’s Up, relația cu iubitul ei Bryan Randall, adopțiile, dar și despre faptul ca a fost agresata sexual... Read More Post-ul Actrița Sandra Bullock declara ca și ea este o victima a harțuirii sexuale apare prima data in TaBu .