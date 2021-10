Actrița Maia Morgenstern, mesaj cu subînțeles după restricțiile impuse celor nevaccinați: Voi lua prânzul la bordură Actrița a scris pe pagina de Facebook ca va lua pranzul la bordura alaturi de prieteni care „nu pot o gramada de lucruri”. De duminica, persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boala nu mai au voie sa manance in restaurante. „La bordura. Astazi voi lua pranzul la bordura. Impreuna cu prietenii mei buni. Cei mai buni prieteni, cei mai dragi. Nu vor sa apara in poza. Și nici nu pot. Ei nu pot o gramada de lucruri. Am fost alaturi de ei, invitata, alintata și rasfațata peste tot. Unde vrei și unde nu vrei. Pe atunci, in restaurante și stațiuni, la munte și la mare. In excursii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

