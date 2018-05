Stiri pe aceeasi tema

- Netta s-a nascut pe 22 ianuarie 1993 in orasul Hod HaSharon, unde locuieste si astazi. La o varsta frageda, s-a mutat impreuna cu familia ei in Nigeria, unde a locuit patru ani, pentru ca, ulterior, sa se intoarca in Israel. Inainte de inscrierea obligatorie in Fortele Armate Israeliene, Netta a facut…

- Semifinala 1 Eurovision 2018. Ce tari s-au calificat in Marea Finala de sambata! A inceput febra Eurovision. Editia 2018 a inceput aseara cu prima semifinala, printr-un show grandios organizat in Lisabona. Au intrat in concurs 19 tari, dintre care doar 10 s-au calificat in Marea Finala de sambata seara.…

- Lisabona are un șarm cu care puține destinații se pot lauda. Arhitectura sa, azulejos, soarele nelipsit, atmosfera mediteraneana, în același timp aerul istoric și poveștile marilor descoperiri geografice pot fi admirate timp de câteva zile în Portugalia, țara de la marginea Peninsulei…

- Ambasadori, sefi ai institutelor culturale, diplomati, reprezentanti ai Primariei Lisabona, jurnalisti si numerosi membri ai comunitatii romanesti din Portugalia au participat la petrecerea organizata sambata de Ambasada Romaniei in Portugalia si Televiziunea Romana, cu sprijinul Institutului Cultural…

- Tezaurul antic si muzica la cel mai inalt nivel sunt in aceste zile ambasadori ai Romaniei in Portugalia. Muzeul de Arheologie din Lisabona expune importante artefacte din antichitatea romaneasca si portugheza pentru a marca 100 de ani de relatii diplomatice intre cele doua tari.

- Moldova are toate șansele sa intre in finala Eurovision, care va avea loc in data de 12 mai la Lisabona, Portugalia. O spun casele de pariuri, care au facut lista țarilor favorite pentru finala.

- Cantareata israeliana Netta, cu piesa ei 'Toy', este marea favorita pentru a castiga editia Eurovision de anul acesta, potrivit caselor de pariuri, relateaza marti agentia spaniola EFE. Cu mai putin de doua luni inainte de concursul european de muzica, casele de pariuri o au ca favorita…

- Carmen Trandafir, care este casatorita cu comentatorul sportiv Emil Gradinescu, a lasat viața publica in urma pentru a se ocupa indeaproape de creșterea fetiței sale, astfel artista apare rar la TV. "Nu voit m-am retras, dar lucrez intr-un circuit inchis. Am inregistrat chiar și melodii noi,…