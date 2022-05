Stiri pe aceeasi tema

- Actrita franceza Juliette Binoche va primi un premiu pentru intreaga cariera la Festivalul de Film de la San Sebastian, care va avea loc la jumatatea lunii septembrie in acest oras spaniol, au anuntat vineri organizatorii evenimentului, citati de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat, joi, ca "Targul locurilor de munca si de orientare in cariera", organizat in Cetatea Oradea de AJOFM Bihor, reprezinta o initiativa ce ar trebui continuata la nivel national, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Regizorul si scenaristul american Paul Schrader, figura centrala a cinemaului New Hollywood, va fi distins cu Leul de Aur pentru intreaga cariera la editia de anul acesta a Festivalului de Film de la Venetia, informeaza site-ul revistei Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sony Music Entertainment va produce un documentar despre Cyndi Lauper ce va purta titlul "Let The Canary Sing" si va fi lansat sub forma unui lungmetraj care promite sa acopere cei peste 30 de ani de cariera ai celebrei soliste, informeaza marti revista Variety. Fii la curent cu cele mai noi…

- Cecilia Vicuna, poeta, activista, cineast si artist plastic, a fost distinsa sambata la cea de-a 59-a editie a Bienalei de la Venetia cu Leul de Aur pentru intreaga cariera, una dintre cele mai inalte distinctii acordate acestei pioniere a artei conceptuale, relateaza EFE. Fii la curent cu…

- Actorii Mariana Mihut si Victor Rebengiuc vor fi laureati pentru intreaga cariera la cea de-a XVI-a editie a Premiilor Gopo, informeaza organizatorii evenimentului intr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a postat un mesaj pe Facebook, in care aduce un omagiu femeilor din intreaga lume, cu ocazia zilei de 8 martie, si le numeste Supereroine, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Scriitoarea britanica JK Rowling a anuntat luni ca va face o donatie de un milion de lire (1,21 milioane de euro), care spera sa egaleze fondurile ce se vor strange in urma apelului de urgenta lansat pentru a ajuta copiii blocati in orfelinatele din Ucraina, in urma invaziei militare a Rusiei, relateaza…