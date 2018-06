Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Heather Locklear a fost arestata din nou pentru lovirea unui polițist și a unui paramedic la o saptamana dupa ce a fost spitalizata pentru o evaluare psihologica intrucat amenintase ca se va sinucide, scrie presa internaționala. Incidentul s-a produs dupa ce un membru al familiei actriței cunoscuta…

- \Actrita americana Heather Locklear, una dintre vedetele serialului TV "Melrose Place", a fost arestata pentru lovirea unui politist si a unui paramedic, la o saptamana dupa ce a fost spitalizata pentru o evaluare psihologica intrucat amenintase ca se va sinucide, a anuntat luni site-ul revistei…

- Actrita americana Heather Locklear, de 56 de ani, una dintre vedetele serialului de televiziune “Melrose Place”, a fost a fost internata intr-o clinica de psihiatrie, dupa ce a amenințat ca se impușca. O sursa apropiata a vedetei a declarat pentru ...

- Actrita americana Heather Locklear( 56 ani), una dintre vedetele serialului de televiziune “Melrose Place”, a fost a fost internata intr-o clinica de psihiatrie, dupa ce a amenințat ca se impușca. O sursa apropiata vedetei a declarat pentru publicația TMZ ca a sunat duminica la Urgența, dupa ce actrița…

- Un minor in varsta de 17 ani, din Scheia, a fost trimis in judecata pentru comiterea a doua infractiuni de ultraj si una de distrugere, faptele deosebit de grave petrecandu-se in luna februarie a acestui an. Agresorul de etnie roma este acuzat ca l-a lovit cu pumnul in obraz pe unul dintre agentii…

- Un elev a lovit intentionat cu masina la inceputul acestui an un agent de politie pe strada Bucura din Craiova. Baiatul de 16 ani a fost arestat si trimis in judecata pentru ultraj si conducerea unui autoturism fara a poseda permis de conducere.