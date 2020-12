Actorul Ion Dichiseanu, internat la Spitalul Floreasca

Stiri pe aceeasi tema

- In momentul in care a fost preluat de ambulanța, saturatia de oxigen in sange era de 70, foarte mica, iar medicii i-au administrat oxigen. Purtatorul de cuvant al Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Bogdan Oprita, a confirmat ca marele actor se afla internat in respectiva unitate spitaliceasca. Ion…

- Starea actorului ar fi destul de grava, relateza si evz.ro, fiind vorba despre o afectiune cardiaca. Ion Dichiseanu are 87 de ani, fiind unul dintre actorii generatiei de aur a Romaniei, cu o bogata activitate teatrala si cinematografica.

- Actorul Ion Dichiseanu se afla internat la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca. Actorul Ion Dichiseanu se afla internat la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Bogdan Oprita.Ion Dichiseanu are 87 de ani, fiind un actor cu o bogata activitate…

- Fotografia cu un medic rezident de la un spital din Capitala, la final de garda in zona COVID-19, a facut inconjurul internetului si le-a atras atentia chiar si celor care nu cred in existenta virusului. Ioana Toader, medic rezident la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, din Bucuresti, pare…

- Un pacient de 51 de ani, internat cu COVID-19, s-a aruncat pe geam Un pacient de 51 de ani, internat cu COVID-19, s-a aruncat pe geam de la etajul al doilea, al unui salon aflat într-una dintre cladirile Institutului "Matei Balș" din capitala - a anunțat conducerea unitații medicale.…

- Un pacient cu COVID-19 internat la Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” s-a aruncat de la fereastra unui salon aflat la etajul 2 al unitatii medicale, transmite instituția prin intermediul unui comunicat. Acesta nu a decedat in urma impactului, dar a murit in urma ranilor suferite la…

- Mitropolitul Clujului, Andrei Andreicut, confirmat pozitiv cu COVID-19 si internat la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Cluj-Napoca, a fost externat joi seara. IPS Andrei, in prezent Mitropolit al Clujului, a fost multa vreme arhiepiscop de Alba Iulia (1998-2011). Mitropolitul Clujului, Andrei…

- Pacienti din unitatile medicale din Bucuresti voteaza, duminica, la alegerile locale, cu urna mobila, au declarat pentru AGERPRES reprezentantii mai multor spitale. Comandantul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr Carol Davila”, Florentina Ionita-Radu, a afirmat ca au cerut sa voteze…