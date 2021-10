Stiri pe aceeasi tema

- Bezos a declarat ca Blue Origin va renunta la toate platile, pana la 2 miliarde de dolari, din partea NASA in actualul si in urmatorii doi ani fiscali guvernamentali, scrie News.ro . Blue Origin si-ar finanta, de asemenea, propria misiune pe orbita joasa a Pamantului, potrivit Bezos. In schimb, compania…

- Bezos a declarat ca Blue Origin va renunta la toate platile, pana la 2 miliarde de dolari, din partea NASA in actualul si in urmatorii doi ani fiscali guvernamentali. Blue Origin si-ar finanta, de asemenea, propria misiune pe orbita joasa a Pamantului, potrivit Bezos. In schimb, compania a solicitat…

- Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul Amazon si Blue Origin, fratele sau, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk si studentul olandez Oliver Daemen au format primul echipaj uman al New Shepard care a pornit marti, la ora Romaniei 16:12, spre orbita. Nava construita de Blue Origin nu a fost pilotata…

- Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul Amazon si Blue Origin, fratele sau, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk si studentul olandez Oliver Daemen au format primul echipaj uman al New Shepard care a pornit marti, la ora Romaniei 16:12, spre orbita. Nava construita de Blue Origin nu a fost pilotata…

- La bordul navei se afla 4 persoane. Practic, Jeff Bezos a zburat la bordul New Shepard - care ii poarta numele primului american care a zburat in spațiu - alaturi de fratele sau, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk, in varsta de 82 de ani, dar și de Oliver Daemen, un student de 18 ani.Zborul a durat…

- Blue Origin a anuntat joi ca Oliver Daemen se va alatura celor patru membri ai echipajului civil, in zborul programat sa aiba loc martea viitoare, dupa ce castigatorul licitatiei, al carui nume nu a fost facut public, a renuntat din cauza ”un conflict de program”. Daemen va deveni astfel primul client…

- Flaviu Raducanu, director pentru stiinte, tehnologie si explorare la Agentia Spatiala Romana, a catalogat zborul miliardarului britanic Richard Branson, care a dat startul turismului spatial pe scara larga, dupa s-a aflat la bordul unei nave care a zburat la peste 80 de kilometri altitudine, drept „un…

- Miliardarul englez Richard Branson s-a aflat, duminica, la bordul navetei SpaceshipTwo Unity pentru o calaltorie istorica, ce marcheaza startul turismului spațial. Apartinand companiei Virgin Galactic și avandu-i la bord pe miliardarul englez Richard Branson și alte 5 persoane, naveta SpaceshipTwo Unity…