- Regina Elisabeta a II-a este de acord cu o „perioada de tranzitie” in care printul Harry si sotia sa Meghan vor petrece timp in Canada si Marea Britanie. Suverana, care s-a intalnit luni cu printul de Wales, ducele de Cambridge si ducele de Sussex, a analizat urmatorii pasi care vor fi facuti in relatia…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a luat decizia: este de acord cu o perioada de tranzitie in care printul Harry si sotia sa Meghan sa petreaca mai mult timp in Canada si Marea Britanie.

- Regina Elisabeta a II-a va organiza luni o reuniune de familie cu printul Harry pentru a incerca sa rezolva criza declansata de anuntul soc facut de acesta si de sotia sa, Meghan, cu privire la renuntarea la rolurile oficiale pe care le indeplineau, conform presei britanice citate duminica de AFP. Harry…

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, s-a intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor, la scurt timp dupa ce cuplul a anuntat decizia socanta de a se retrage din rolurile detinute in calitate de membri ai familiei regale si de a petrece mai mult timp impreuna in America de Nord, informeaza…